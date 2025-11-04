Kaca Mobil Jurnalis Dipecah, Laptop dan ID Pers Raib di Menteng

jpnn.com, JAKARTA - Mobil milik jurnalis Kompas.com sekaligus Ketua Umum Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum), Irfan Kamil, menjadi sasaran aksi kejahatan dengan cara dipecahkan kacanya di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Peristiwa itu mengakibatkan sejumlah barang berharga, termasuk laptop dan kartu identitas pers, raib.

Kamil mengaku baru menyadari kejadian itu pada Senin (3/11) sekitar pukul 10.00 WIB, saat hendak pulang. "Saya baru sadar kaca mobil dipecah dan beberapa barang saya hilang," kata Kamil.

Barang-barang yang dicuri dari dalam mobil Mitsubishi Xpander berwarna abu-abu miliknya antara lain sebuah tas berisi laptop dan charger, berbagai alat kerja, ID pers dari Kompas dan Istana, serta tas kecil berisi charger, powerbank, dan uang tunai senilai ratusan ribu rupiah.

Atas insiden tersebut, Kamil telah melaporkan peristiwa itu ke Polsek Metro Menteng untuk ditindaklanjuti. Pihak kepolisian kini tengah melakukan penyelidikan guna mengungkap pelaku di balik aksi pencurian tersebut. (tan/jpnn)