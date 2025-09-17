Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Kacab Bank Ilham Pradipta Dianiaya di Tempat Ini, Belum Tewas Lalu Dibuang

Rabu, 17 September 2025 – 04:00 WIB
Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim (kiri) dalam jumpa pers pengungkapan kasus penculikan berujung tewasnya Kepala Cabang Pembantu (KCP) salah satu bank di Jakarta Pusat berinisial MIP (37), Selasa (16/9/2025). ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Kasubdit Jatanras Polda Metro Jaya AKBP Abdul Rahim menyatakan Kepala Cabang (Kacab) Bank Ilham Pradipta (37) sempat melakukan perlawanan ketika diculik dari parkiran sebuah pusat perbelanjaan di Pasar Rebo, Jakarta Timur, pada Rabu (20/8).

Karena melawan saat hendak dilakban dan diikat pelaku, korban dianiaya hingga lemas di dalam mobil.

"Di mobil terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tim yang kami katakan tim penculik," kata Abdul Rahim, Selasa.

Saat hendak dilakban dan diikat, korban melakukan perlawanan sehingga tim yang melakukan penculikan atau penjemputan ini melakukan pemukulan sampai korban lemas.

Kemudian dalam kondisi sudah lemas, korban dipindahkan dari mobil Avanza ke Fortuner di wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat.

"Menurut hasil investigasi kami, korban ini terus dipukuli (di dalam mobil Fortuner) sehingga korban lemas tidak berdaya lagi. Kemudian dibuang (di areal persawahan Serang Baru, Kabupaten Bekasi)," kata Abdul.

Berdasarkan pengakuan para tersangka, korban yang sudah lemas masih bergerak seusai dibuang.

"Menurut pengakuan para tersangka pada saat dibuang masih bergerak, tetapi sudah lemas," kata dia.

