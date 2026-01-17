Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Kacau! Seorang Pria Masturbasi di Bus Transjakarta

Sabtu, 17 Januari 2026 – 06:06 WIB
Kacau! Seorang Pria Masturbasi di Bus Transjakarta
Ilustrasi pelecehan seksual. Foto: Dokumen JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) membeberkan ada seorang pria di bus Transjakarta yang kedapatan melakukan masturbasi saat bus tersebut di dalam posisi penuh penumpang

Kejadian tersebut diketahui pada Kamis (15/1) kemarin. Dari video yang beredar, penumpang merasa jijik karena pria tersebut melakukan masturbasi hingga mengeluarkan sperma yang ke salah satu perempuan di dalam bus Transjakarta.

Saat ini manajemen Transjakarta telah menyerahkan seorang penumpang pihak kepolisian.

"?Mengingat adanya aspek pidana, petugas kami di lapangan sudah mengamankan pelaku dan langsung menyerahkannya ke pihak kepolisian untuk diproses secara hukum," kata Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan dan Hubungan Masyarakat Transjakarta, Tjahyadi DPM dikutip Sabtu (17/1).

Atas kejadian tersebut, pihaknya melakukan briefing dan evaluasi kepada petugas di lapangan untuk memperketat pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang kembali.

Dia juga mengapresiasi keberanian pelanggan yang peduli dan langsung melapor ke petugas saat kejadian.

"Hal ini sangat membantu kami menjaga keamanan di dalam bus," kata Tjahyadi.

Dia menyebutkan Transjakarta berkomitmen menjaga kenyamanan pelanggan dan tidak menoleransi segala bentuk tindakan asusila di semua layanan TransJakarta.

Seorang pria di bus Transjakarta kedapatan melakukan masturbasi saat bus tersebut di dalam posisi penuh penumpang.

