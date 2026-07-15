Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik

Kader Demokrat Aceh Kirim Surat Terbuka ke AHY, Ungkap Dugaan Intervensi Menjelang Musda

Rabu, 15 Juli 2026 – 13:57 WIB
Kader Demokrat Aceh Kirim Surat Terbuka ke AHY, Ungkap Dugaan Intervensi Menjelang Musda - JPNN.COM
Bendahara DPD Demokrat Aceh Nurdiansyah Alasta. Foto: supplied

jpnn.com - Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh Nurdiansyah Alasta menyampaikan surat terbuka kepada Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelang musyawarah daerah atau musda parpol berlambang bintang mercy itu di Serambi Mekah.

Melalui suratnya, Nurdiansyah mengaku telah mengantongi dukungan dari 18 DPC se-Aceh setelah sebelumnya mendapat restu dari petinggi Partai Demokrat yang juga Menekraf Teuku Riefky Harsya.

Kader Demokrat Aceh Kirim Surat Terbuka ke AHY, Ungkap Dugaan Intervensi Menjelang MusdaMomen Bendahara DPD Demokrat Aceh Nurdiansyah Alasta bersama ketua pengurus DPC bertemu Teuku Riefky Harsya. Foto: supplied

Baca Juga:

"Pada awal proses Musda, saya terlebih dahulu meminta restu kepada Bapak Teuku Riefky Harsya sebagai tokoh dan senior kami, untuk maju sebagai calon ketua DPD Partai Demokrat Aceh. Saat itu beliau menyampaikan persetujuan," kata Nurdiansyah dikutip dari suratnya, Rabu (15/7).

Hasil konsolidasi tersebut membuahkan dukungan dari 18 DPC Demokrat di Aceh. Lantas, mereka bersama-sama berangkat ke Jakarta dan bertemu Teuku Riefky, sebagai bentuk kesungguhan mengikuti mekanisme partai.

Menurut Nurdiansyah, situasi berubah setelah kepemimpinan DPD Demokrat Aceh dijalankan Plt. Ketua DPD Riyan Firmansyah.

Baca Juga:

Dia menyebut menjelang musda, dia memperoleh informasi dari ketua DPC bahwa Teuku Riefky Harsya menghubungi satu per satu ketua DPC agar mengalihkan dukungan kepada Sayuti Abubakar yang disebutnya bukan berasal dari kader Partai Demokrat.

Diketahui, Sayuti Abubakar merupakan kandidat lain dalam Musda Demokrat Aceh bulan Agustus mendatang.

Bendahara DPD Partai Demokrat Aceh Nurdiansyah Alasta menyampaikan surat terbuka kepada Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) soal dugaan intervensi.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   AHY  Agus Harimurti Yudhoyono  Partai Demokrat  Demokrat Aceh  Nurdiansyah Alasta  Musda  Teuku Riefky Harsya 
BERITA AHY LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp