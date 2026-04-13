Kader Gelora NTB Didorong Perkuat Ideologi, Targetkan Indonesia Jadi Kekuatan Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Gelora Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar kegiatan pengembangan kapasitas kepemimpinan kader yang berfokus pada penguatan ideologi dasar partai, Minggu (12/4).

Kegiatan yang berlangsung di Kantor DPW Partai Gelora NTB ini diikuti oleh kader dan fungsionaris dari berbagai kabupaten/kota di NTB. Pelatihan tersebut menghadirkan pemateri dari unsur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelora.

Ketua DPP Koordinator Divisi Pemenangan Teritorial Partai Gelora, Ahmad Faradis, menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi ruang strategis untuk menanamkan pemahaman mendalam tentang jati diri dan arah perjuangan partai.

“Ini adalah kegiatan ideologisasi Partai Gelora. Di sinilah peserta memahami apa itu Partai Gelora, arah perjuangan, manifesto, serta hal-hal mendasar yang harus dikuasai oleh kader sebagai politisi,” kata Faradis dikutip JPNN.com, Senin (13/4).

Dia menjelaskan salah satu fokus utama yang ditanamkan adalah konsep “kegeloraan” sebagai semangat dasar dalam membangun narasi besar kebangsaan.

Menurutnya, Partai Gelora memiliki visi besar menjadikan Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama dunia, dengan target masuk dalam lima besar kekuatan global, sejajar dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, China, dan kawasan Eropa.

“Tujuannya agar Indonesia tidak hanya menjadi objek, tetapi menjadi pemain utama di tingkat global. Jika tidak, kita akan terus menjadi korban dalam dinamika dunia,” tegasnya.

Dia juga mengungkapkan bahwa sejak didirikan pada 2019, Partai Gelora telah membaca potensi terjadinya krisis global yang akan melahirkan tatanan dunia baru.