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JPNN.com - Politik - Parpol

Kader PPP Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Pasar Jiung Kemayoran

Rabu, 03 Juni 2026 – 19:08 WIB
Kader PPP Salurkan Bantuan untuk Korban Kebakaran Pasar Jiung Kemayoran - JPNN.COM
Plt. Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Muhammad Hatta menyerahkan bantuan korban kebakaran di Kampung Pasar Haji Jiung, Jalan Kemayoran Gempol, Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Foto: Dok. PPP DKI

jpnn.com, JAKARTA - DPW PPP DKI Jakarta bergerak cepat memberikan bantuan kemanusiaan bagi warga korban kebakaran di kawasan Pasar Jiung, Kebon Kosong, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat pada Selasa (2/6).

Kader Ka'bah berupaya meringankan beban ratusan warga yang mendadak kehilangan tempat tinggal akibat musibah tersebut.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Muhammad Hatta.

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"Kami ingin menunjukan jati diri kami yang berpihak kepada masyarakat,"  kata Hatta dalam keterangan tertulis, Rabu (3/6).

Menurut Hatta, hal ini seperti yang gencar dilakukan Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono saat berkeliling Indonesia.

Bantuan yang diberikan PPP DKI berupa air mineral, mie instan, pampers, pembalut, dan lainnya.

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Ketua RW 04 Kelurahan Kebon Kosong Darni mengucapkan terimakasih atas kehadiran PPP untuk memberikan bantuan.

"Insyaallah bantuan ini sangat bermanfaat untuk warga yang terdampak musibah kebakaran," kata Darni.

Bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Plt. Sekretaris DPW PPP DKI Jakarta Muhammad Hatta

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TAGS   PPP  Korban kebakaran  Pasar Jiung Kemayoran  kader PPP  kebakaran pasar jiung  Jakarta 
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