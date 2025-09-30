Kader PPP Soroti Kerusuhan Muktamar Hingga Singgung Mantan Koruptor

jpnn.com, JAKARTA - Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Jakarta tak hanya diwarnai dinamika politik, tetapi juga aksi kericuhan yang berujung tindakan kriminal. Sejumlah kader terluka akibat pemukulan dan lemparan kursi.

Sekretaris DPC PPP Kabupaten Merangin, Muchlisin, menuding kericuhan itu bukanlah insiden spontan. Menurutnya, ada pihak yang sengaja menciptakan kekacauan untuk menggagalkan proses demokrasi partai.

“Kalau pihak sebelah yakin menang (kubu Agus Suparmanto), kenapa harus lempar-lempar kursi? Kalau orang yakin menang, ngapain bikin rusuh? Itu logika paling sederhana,” ujarMuchlisin saat diwawancara, Selasa (30/9).

Dia menyebut aksi brutal itu sebagai skenario lama yang dimainkan oleh “pemain-pemain lama” yang dikenal luas publik PPP.

“Ini kejadian lama yang terulang kembali, dan orang se-Indonesia Raya paham siapa yang memainkan ini,” sindir salah satu kader PPP itu.

Lebih jauh, Muchlisin juga menyentil keras mantan koruptor yang kerap berbicara mengatasnamakan PPP di ruang publik. Dia menduga kegagalan PPP di Pemilu 2024 tak lepas dari citra buruk yang ditimbulkan oleh orang-orang tersebut.

“Jangan-jangan karena mantan koruptor terlalu banyak berbicara di media, akhirnya rakyat menghukum kita di Pemilu. Padahal kami di daerah sudah bekerja keras,” ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum PPP terpilih Muhamad Mardiono, mengecam keras tindakan kriminal yang menyebabkan sejumlah kader mengalami luka di arena Muktamar X PPP, pada Sabtu (27/9/2025).