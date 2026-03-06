Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi

KADIN DKI Operasikan Dapur SPPG untuk Dukung Program Strategis Nasional

Jumat, 06 Maret 2026 – 14:06 WIB
Dunia usaha bergerak nyata, KADIN DKI Jakarta bersama anggota operasikan dapur SPPG untuk dukung program strategis nasional. Foto: Dok. Kadin DKI

jpnn.com, JAKARTA - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmen nyata dunia usaha dalam mendukung program strategis pemerintah pusat.

Melalui kolaborasi bersama berbagai pihak, KADIN DKI Jakarta terus mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam inisiatif yang berdampak langsung pada masyarakat, salah satunya melalui pengoperasian dapur SPPG sebagai bagian dari dukungan terhadap program pemenuhan gizi masyarakat.

Ketua Umum KADIN DKI Jakarta Diana Dewi menegaskan dunia usaha tidak hanya berperan sebagai motor penggerak ekonomi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat.

“Kami percaya, ketika pengusaha bergerak bersama, yang tumbuh bukan hanya ekonomi, tetapi juga harapan dan kesejahteraan masyarakat. Dunia usaha harus hadir bukan hanya di ruang investasi, tetapi juga di ruang-ruang kemanusiaan,” ujar Diana Dewi.

Menurut Diana, langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Ketua Umum KADIN Indonesia agar seluruh jajaran KADIN di daerah aktif berkontribusi dalam program-program strategis nasional.

Dalam konteks tersebut, KADIN DKI Jakarta bersama para Anggota dan Asosiasi Luar Biasa telah berhasil mengoperasikan sekitar 90 dapur SPPG sebagai bentuk kontribusi nyata dunia usaha dalam mendukung program pemerintah.

“Dapur SPPG ini bukan sekadar tempat memasak. Ini adalah simbol gotong royong antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat. Dari dapur-dapur ini lahir energi baru untuk membangun Indonesia yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih sejahtera,” kata Diana.

Dia menambahkan keterlibatan dunia usaha dalam program sosial seperti ini menunjukkan bahwa KADIN tidak hanya berbicara mengenai bisnis dan investasi, tetapi juga tentang kepedulian dan kebermanfaatan bagi masyarakat luas.

Dunia usaha bergerak nyata, KADIN DKI Jakarta operasikan dapur SPPG untuk dukung program strategis nasional.

