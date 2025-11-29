Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Lingkungan

Kadin DKI Tanam Mangrove: Perkuat Ekonomi, Pulihkan Lingkungan, Rayakan HUT ke-58

Sabtu, 29 November 2025 – 00:42 WIB
Kadin DKI Tanam Mangrove: Perkuat Ekonomi, Pulihkan Lingkungan, Rayakan HUT ke-58 - JPNN.COM
Kadin DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan penanaman mangrove di kawasan pesisir ibu kota. Foto: Dok. Kadin DKI

jpnn.com, JAKARTA - Kadin DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan penanaman mangrove di kawasan pesisir ibu kota.

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian perayaan HUT ke-58 Kadin DKI Jakarta, yang tahun ini mengusung tema “Akselerasi Ekonomi Menuju Kota Global.”

Acara penanaman mangrove tersebut dihadiri Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta Fajar Sauri, Kepala BPOM Taruna Ikrar, Anggota DPRD DKI Jakarta Pandapotan Sinaga dan Hilda Kusuma Dewi, serta jajaran pengurus Kadin DKI.

Baca Juga:

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, legislatif, dan dunia usaha menggambarkan kuatnya kolaborasi dalam menjaga ekosistem pesisir Jakarta.

Kegiatan ini bukan yang pertama. Tahun lalu, Kadin DKI Jakarta juga melakukan penanaman bibit mangrove dan aksi bersih-bersih sampah di Hutan Lindung Angke, Kapuk.

Konsistensi ini menunjukkan bahwa penanaman mangrove bukan sekadar agenda seremonial, tetapi komitmen nyata yang terus dilanjutkan.

Baca Juga:

Melalui upaya ini, Kadin DKI Jakarta ingin memastikan bahwa ekosistem pesisir Jakarta tidak hanya pulih, tetapi juga tumbuh lebih kuat, lebih sehat, dan lebih siap menghadapi perubahan iklim.

Taruna Ikrar memberikan apresiasi terhadap konsistensi KADIN DKI Jakarta dalam membangun ekosistem usaha yang adaptif dan visioner.

Kadin DKI Jakarta kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga lingkungan melalui kegiatan penanaman mangrove di kawasan pesisir ibu kota.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kadin DKI  Kadin DKI Jakarta  mangrove  Kadin  Ekonomi 
BERITA KADIN DKI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp