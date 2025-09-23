Kadin DKI Targetkan Rp 1 Miliar pada Pop Up Festival dan Pesta Kriya Nusantara

jpnn.com, JAKARTA - Kadin DKI Jakarta bersama Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) serta sejumlah stakeholder terkait lainnya menggelar Pop Up Festival serta Pesta Kriya Nusantara selama 4 hari semenjak 22 hingga 25 September 2025.

Acara ini bertujuan memberdayakan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), khususnya pelaku UMKM di sektor pangan dan sandang.

Ketua Umum Kadin DKI Diana Dewi mengatakan kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 tenant (penyewa), di mana produk yang dipasarkan merupakan representasi atau mewakili aneka produk bernuansa nasional dengan kualitas produk yang baik.

Baca Juga: KADIN DKI Kolaborasi Bisnis dengan Kamar Dagang Diyarbakir Turki

"Saya akui produk-produk yang dijual pada event ini tidak kalah dengan produk import yang dijual di mall-mall. Dengan event ini, hasil produk yang dijual oleh para pelaku UMKM bisa naik kelas dan Kadin DKI akan mendukung pemasaran produk tersebut," kata Diana yang juga Ketua Panitia Event Pop Up Festival di Menara Mandiri kawasan SCBD, Senin (22/9).

Diana menambahkan bahwa aneka produk yang dijual pada event yang bertemakan 'Bangkit Bersama UMKM' ini sebagian besar diproduksi oleh ibu-ibu dan hasil produksinya belum tentu kalah bersaing secara kualitas dengan produk sejenis dari negara luar.

Diana mengatakan Pop Up Festival dan Pesta Kriya Nusantara yang didukung Epic Market dan Pergi Kuliner, event yang telah digelar untuk kedua kalinya pihaknya menargetkan pemasukan sebesar kurang lebih Rp 1 miliar.

"Jika pada penyelenggaraan pertama yang digelar selama 2-3 hari bisa menghasilkan Rp 500 juta dengan 40 tenant, gelaran kedua selama 4 hari dengan 100 tenant kami mentargetkan bisa menghasilkan perputaran uang senilai Rp 1 miliar," lanjut Diana.

Selama empat hari penyelenggaraan Pop Up Festival dan Pesta Kriya Nusantara yang digelar di lantai 10 Menara Mandiri.