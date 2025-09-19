Kadin Jabar Sepakat Gelar Musprov pada 24 September 2025

jpnn.com, KARAWANG - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Barat menyepakati pelaksanaan Musyawarah Provinsi (Musprov) pada 24 September 2025. Kesepakatan itu merupakan titik terang dari dinamika internal organisasi yang dicapai setelah pertemuan sejumlah pihak terkait dan silaturahmi akbar di Karawang.

Pertemuan penting tersebut dihadiri oleh Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya N Bakrie, Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia M. Arsjad Rasjid P.M, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Ketua Bidang Organisasi Taufan E.N Rotorasiko, dan Calon Ketua Umum Kadin Jawa Barat Almer Faiq Rusydi. Pertemuan ini kemudian diikuti dengan silaturahmi yang dihadiri oleh perwakilan Kadin Kota/Kabupaten se-Jawa Barat serta Anggota Luar Biasa (ALB).

Almer Faiq Rusydi, yang turut mendampingi pertemuan inti, menyatakan bahwa tanggal Musprov sengaja dipilih karena bertepatan dengan hari ulang tahun Kadin.

Baca Juga: 13 Perusahaan Besi dan Baja Lulus dari KADIN Net Zero Hub CAP

"Dalam pertemuan tersebut disepakati bahwa pelaksanaan Muprov Kadin Jawa Barat akan berlangsung pada 24 September 2025, sebuah momen istimewa karena bertepatan dengan hari ulang Tahun KADIN," ujar Almer kepada wartawan, Jumat (19/9).

Melalui pernyataannya, Almer mengajak seluruh anggota untuk bersatu dan mendukung kelancaran acara tersebut.

"Maka atas dasar hal tersebut maka Almer mengajak kepada seluruh dengan penuh rasa Kebersamaan dan Persatuan agar Kadin Kota/Kabupaten se- Jawa Barat dan Anggota Luar Biasa (ALB) Kadin Se-Jawa barat untuk bersama - sama menyukseskan pelaksanaan Muprov tanggal 24 September 2025," imbuhnya.

Ia juga menegaskan komitmen Kadin Jabar ke depan sebagai mitra strategis pemerintah. "Kadin Jawa Barat Optimistis mampu menghadirkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berdaya saing,serta dengan semangat persatuan dan kebersamaan dirinya yakin hal tersebut akan menjadi tulang punggung Kiprah Kadin dalam membangun Jawa barat yang Istimewa," pungkasnya.

Dengan komitmen kolaborasi yang solid antara pengurus, anggota, dan pemerintah daerah, Kadin Jabar bertekad menjadi penggerak utama roda perekonomian daerah menuju pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang istimewa. (tan/jpnn)