Kadin & SCMP Gelar China Conference, Pertegas Peran RI sebagai Pusat Ekonomi Regional

jpnn.com - JAKARTA - South China Morning Post (SCMP) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia serta Danantara menggelar China Conference: Southeast Asia 2026 di Jakarta.

Konferensi ini digelar untuk mempertegas peran Indonesia yang kian strategis sebagai pusat ekonomi regional.

Konferensi ini dihadiri sekitar 500 peserta, serta menghadirkan berbagai tokoh penting termasuk utusan khusus presiden, duta besar, dan pemimpin perusahaan teknologi global.

Fokus utama pertemuan ini mencakup penguatan investasi, ketahanan rantai pasok, serta diplomasi ekonomi di kawasan ASEAN dan sekitarnya.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Novyan Bakrie menekankan relevansi forum ini bagi kerja sama investasi di masa depan.

Dia mengapresiasi kehadiran para inovator dan pemimpin bisnis yang berkumpul untuk merumuskan pertumbuhan ekonomi di pasar.

“Saya percaya Tiongkok, Indonesia, dan Asia Tenggara secara lebih luas dapat menjadi mesin dan pusat produksi pertumbuhan global penting dalam beberapa dekade mendatang,” ujar Anindya.

Former Chied Executives of the Hong Kong Special Administrative Region The Hon CY Leung menyoroti tantangan tatanan global saat ini.