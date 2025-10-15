Kadin Tegaskan AI Kunci Transformasi Pertambangan & Cegah Praktik Tambang Ilegal

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Aryo Djojohadikusumo mengatakan bahwa teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence atau AI) akan menjadi penentu utama arah transformasi industri pertambangan nasional.

Menurut Aryo, AI tidak hanya berfungsi sebagai teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional semata, tetapi juga katalisator yang membawa sektor pertambangan Indonesia memasuki era baru yang sangat strategis.

"Industri pertambangan Indonesia sedang memasuki era baru, era dengan kecerdasan buatan. AI bukan sekadar teknologi efisiensi, tetapi akan menjadi penentu arah transformasi industri nasional," ujar Aryo dalam Energy Insights Forum yang bertajuk “Harnessing Artificial Intelligence to Unlock Mining’s Next Frontier” di Senayan, Jakarta, Selasa (14/10).

Baca Juga: Ketua Kadin Cilegon Muhamad Salim Dituntut 5 Tahun Penjara Gegara Pemerasan Rp 5 T

Aryo dalam acara yang diselenggarakan Bidang ESDM Kadin Indonesia bekerja sama dengan Katadata Insight Center (KIC), itu menekankan bahwa sinergi kuat antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi sangat penting untuk mengoptimalkan potensi AI.

Sebab, AI dinilai dapat menjadi teknologi strategis yang secara langsung membantu perusahaan menjawab tantangan klasik sektor tambang.

"Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga riset menjadi sangat penting," imbuhnya.

Baca Juga: UMJ Dukung Guru Kuasai Kecerdasan Artifisial Melalui Workshop KOPIKA

Adapun tantangan klasik tersebut meliputi peningkatan efisiensi operasional, peningkatan produktivitas, serta yang paling utama yakni peningkatan standar keselamatan kerja di lapangan.

Menurut Aryo, AI dapat menjadi solusi konkret yang dibutuhkan di tengah tantangan industri pertambangan kompleks dan menuntut inovasi berkelanjutan.