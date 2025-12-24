Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Kadis PMD Samosir Tersangka Korupsi, Penasihat Hukum Menilai Kliennya Dikriminalisasi

Rabu, 24 Desember 2025 – 10:39 WIB
Penasihat hukum Kadis PMD Samosir berinisial FAK, Dwi Natal Ngai Sinaga dkk, Selasa (23/12/2025). Foto: (ANTARA)

jpnn.com - Penasihat hukum Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Kadis PMD) Kabupaten Samosir berinisial FAK, Dwi Natal Ngai Sinaga dkk menilai penetapan kliennya sebagai tersangka korupsi bernuansa kriminalisasi.

FAK sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir atas dugaan korupsi bantuan untuk korban bencana alam yang berasal dari anggaran Kementerian Sosial (Kemensos).

Dwi Ngai dan tim, yakni Rudi Zainal Sihombing, Benri Pakpahan, dan Rizon Manullang menilai penetapan kliennya sebagai tersangka juga tidak didukung fakta hukum yang utuh.

Menurut Dwi Ngai, peningkatan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan pada 1 Juli 2025 dilakukan ketika hasil audit kerugian keuangan negara belum tersedia.

"Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan dari aspek hukum acara pidana,” kata Dwi Ngai melalui keterangan tertulis di Medan, Selasa (23/12/2025).

Sementara, Rudi Zainal Sihombing mengatakan seharusnya peningkatan status perkara telah didukung alat bukti surat berupa hasil perhitungan kerugian keuangan negara.

"Peningkatan status perkara seharusnya telah didukung alat bukti surat berupa hasil perhitungan kerugian keuangan negara. Namun, dalam perkara ini, hal tersebut belum ada," ujar Rudi.

Tim kuasa hukum juga mempertanyakan penggunaan jasa akuntan publik dalam menghitung kerugian negara tanpa kejelasan, apakah sebelumnya telah dilakukan audit oleh instansi pemerintah yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tim penasihat hukum Kadis PMD Samosir menilai penetapan kliennya sebagai tersangka dugaan korupsi bantuan bencana tahun 2024 bernuansa kriminalisasi.

TAGS   korupsi  kadis PMD Samosir  Bantuan bencana  Kejari Samosir  Dwi Natal Ngai Sinaga  Rudi Zainal Sihombing  Samosir 
