Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Kado HUT ke-80 RI, Pertamina Hadirkan Bahan Bakar Pesawat dari Minyak Jelantah

Minggu, 17 Agustus 2025 – 11:34 WIB
Kado HUT ke-80 RI, Pertamina Hadirkan Bahan Bakar Pesawat dari Minyak Jelantah - JPNN.COM
Pertamina berinovasi memproduksi dan melakukan lifting perdana Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis limbah minyak goreng di Kilang Pertamina di Cilacap sebagai kado istimewa untuk HUT ke-80 RI. Foto: Dokumentasi Humas Pertamina

jpnn.com, CILACAP - PT Pertamina (Persero) dalam memperingati HUT ke-80 RI menunjukkan komitmennya dalam mendukung target Net Zero Emission (NZE) 2060 dan memperkuat ketahanan energi nasional.

Sebagai kado istimewa untuk HUT ke-80 Republik Indonesia, Pertamina berinovasi memproduksi dan melakukan lifting perdana Sustainable Aviation Fuel (SAF) berbasis limbah minyak goreng (used cooking oil/UCO) di Kilang Pertamina di Cilacap.

Langkah ini merupakan terobosan besar untuk menekan emisi karbon sektor penerbangan.

Baca Juga:

Berdasarkan pengujian, SAF produksi Pertamina mampu mengurangi emisi karbon hingga 84 persen dibandingkan bahan bakar avtur konvensional.

Pencapaian inovasi ini sebagai wujud kontribusi Pertamina untuk Indonesia.

Bahkan, menjadikan Pertamina SAF sebagai produk SAF pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Baca Juga:

Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan keberhasilan ini hasil kolaborasi berbagai pihak, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas), serta dukungan pemangku kepentingan lain dan regulasi mengenai energi bersih yang berperan dalam sistem transportasi udara nasional.

“Produksi SAF dari limbah minyak goreng ini bukan hanya inovasi teknologi, tapi juga langkah strategis untuk ketahanan energi, keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Simon dalam keterangannya, Minggu (17/8).

Pertamina menghadirkan bahan bakar pesawat dari minyak jelantah sebagai kado istimewa untuk HUT ke-80 RI

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pertamina  minyak jelantah  bahan bakar pesawat  Kado HUT RI  HUT ke-80 RI  Simon Aloysius Mantiri  BUMN energi 
BERITA PERTAMINA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp