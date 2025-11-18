Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Kaesang Bakal Hadiri Rakerwil PSI di Palu Demi Kejar Target Menang Pemilu 2029

Selasa, 18 November 2025 – 03:26 WIB
Kaesang Pangarep. Foto: Dok. JPNN.com

jpnn.com, PALU - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menggelar rapat kerja wilayah (rakerwil) titik pertama di Kota Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11).

Rakerwil itu sebagai momentum awal konsolidasi besar menuju pemenangan Pemilu 2029

Kegiatan itu akan dihadiri langsung oleh Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep, Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, serta jajaran pengurus DPP lainnya.

Ahmad Ali menyatakan Sulawesi Tengah menjadi salah satu fokus utama PSI dalam peta perjuangan 2029. 

"Dengan pertumbuhan suara yang menjanjikan dan energi anak muda yang kuat, PSI melihat kawasan ini sebagai lokomotif baru untuk penguatan basis solidaritas," kata Ahmad Ali, Selasa (18/11).

Dia menegaskan rakerwil ini sangat penting karena menjadi titik awal penguatan struktur, dari wilayah, cabang hingga ranting. 

Menurutnya, kemenangan bukan datang dari kerja mendadak menjelang pemilu, tetapi dari konsolidasi yang dimulai sejak sekarang.

“Sulawesi adalah rumah bagi banyak kader muda, militan, dan penuh semangat. Kami ingin PSI bukan hanya hadir, tetapi menang banyak di 2029. Karena itu kami harus memperkuat struktur, memperluas jaringan, dan memastikan PSI semakin dekat dengan rakyat,” ujar Ahmad Ali.

