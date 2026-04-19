JPNN.com - Politik - Parpol

Kaesang Hadiri Rakorwil, Ketua DPW PSI Tegaskan Lampung Adalah Kandang Gajah

Minggu, 19 April 2026 – 19:49 WIB
Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Minggu (19/4/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, BANDAR LAMPUNG - Ketua umum PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Minggu (19/4).

Dalam forum yang dihadiri jajaran pimpinan partai tersebut, DPW PSI Bandar Lampung menegaskan kesiapan memenuhi persyaratan kesiapan struktur dalam membangun kekuatan hingga tingkat desa dan tempat pemungutan suara (TPS).

"Untuk kehadiran pengurus, insyaallah hampir semua pengurus akan hadir. Kecuali beberapa yang terhalang. Dengan Rakorwil ini kita buktikan bahwa Lampung adalah kandang gajah,” kata Ketua DPW PSI Lampung Achmad Ridho Julian.

Rakorwil ini dibagi dalam dua sesi utama. Sesi pertama merupakan agenda internal berupa verifikasi kepengurusan di tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan oleh ketua DPP PSI Bidang Saksi Benediktus Papa.

Sementara itu, sesi kedua akan diisi dengan pelantikan pengurus DPW dan DPD PSI se-Provinsi Lampung yang akan dipimpin langsung Kaesang Pangarep.

Ridho meyakini bahwa Rakorwil ini akan menjadi titik awal pergerakan struktur partai secara menyeluruh di Lampung.

"Para kader sangat antusias. Insyaallah berjalan lancar. Yang bisa masuk ke venue hanya yang ber-KTA, bukan orang luar. Massa simpatisan saja tidak bisa masuk lantaran benar-benar terbatas,” kata Ridho. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

TAGS   PSI  Kaesang Pangarep  Partai Solidaritas Indonesia  Lampung 
