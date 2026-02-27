Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Kaesang Isyaratkan Bakal Sering Minta Nasihat kepada Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum

Sabtu, 28 Februari 2026 – 02:49 WIB
Kaesang Isyaratkan Bakal Sering Minta Nasihat kepada Pengasuh Ponpes Miftahul Ulum - JPNN.COM
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan, Jumat (27/2), dengan mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pimpinan KH Muhiddin Ishaq, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Foto: dok sumber

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep melanjutkan Safari Ramadan, Jumat (27/2), dengan mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pimpinan KH Muhiddin Ishaq, di kawasan Cipete, Jakarta Selatan.

Tiba sekitar pukul 20.45 WIB, Kaesang disambut langsung KH Muhiddin yang juga Rais Syuriah PWNU DKI Jakarta. Turut menyambut jajaran pengurus PWNU DKI Jakarta, tokoh masyarakat, dan tokoh agama.

"Sekali lagi kami dari PSI mengucapkan terima kasih atas segala nasihat dan masukan. Izin, Pak Kiai, mungkin nanti kami bakal sering ke sini untuk minta nasihat lagi," ungkap Kaesang.

Baca Juga:

Selanjutnya, Kaesang juga bertemu ratusan santri. Interaksi berlangsung hangat dan santai. Kaesang sempat memberikan pertanyaan atau kuis kepada para santri.

Safari Ramadan ini dilakukan serentak oleh jajaran PSI di berbagai daerah. DPW, DPD, hingga DPP PSI melakukan kunjungan silaturahmi ke ponpes-ponpes di seluruh Indonesia.

Menurut Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali, Safari Ramadan ini menjadi momentum penting dalam mempererat silaturahmi dengan kalangan pesantren.

Baca Juga:

"Kami melakukannya sebagai wujud penghormatan kepada para guru, kiai, dan ulama yang selama ini menjadi penjaga nilai-nilai moral bangsa," kata dia. (dil/jpnn)

Ketum PSI Kaesang Pangarep mengunjungi Pondok Pesantren Miftahul Ulum, pimpinan KH Muhiddin Ishaq di Cipete

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaesang Pangarep  Kaesang  PSI  Pesantren  ponpes Miftahul ulum  Jakarta  Safari Ramadan 
BERITA KAESANG PANGAREP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp