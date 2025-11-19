Kaesang ke Pasar, Perempuan Hamil Tak Sungkan Mengajukan Permintaan, Hidup Jokowi!

Rabu, 19 November 2025 – 08:06 WIB

jpnn.com - MANADO - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan kunjungan ke Pasar Inpres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11) pagi.

Kunjungan ini dilakukan Kaesang Pangarep sebelum memulai pembukaan Rakorwil DPW PSI Sulteng.

Kaesang hadir didamping Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Bendahara Umum Fetty, dan jajaran DPP lainnya.

Saat Kaesang berkeliling terdengar teriakan "hidup PSI" dan "hidup Jokowi".

Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga sempat berinteraksi dengan pengunjung pasar inpres.

Seorang perempuan yang sedang hamil bahkan meminta Kaesang untuk mengelus perutnya.

"Mas Kaesang, coba dulu elus perutku. Supaya ganteng dan lancar rezeki nanti anak ini," ucap si bumil.

Kaesang lantas tertawa mendengar hal itu lalu menurutinya.