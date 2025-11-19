Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Politik - Parpol

Kaesang ke Pasar, Perempuan Hamil Tak Sungkan Mengajukan Permintaan, Hidup Jokowi!

Rabu, 19 November 2025 – 08:06 WIB
Kaesang ke Pasar, Perempuan Hamil Tak Sungkan Mengajukan Permintaan, Hidup Jokowi! - JPNN.COM
Ketum PSI Kaesang Pangarep mengunjungi Pasar Inpres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11). Foto: Kenny Kurnia Putra/JPNN.com

jpnn.com - MANADO - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan kunjungan ke Pasar Inpres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11) pagi.

Kunjungan ini dilakukan Kaesang Pangarep sebelum memulai pembukaan Rakorwil DPW PSI Sulteng.

Kaesang hadir didamping Ketua Harian PSI Ahmad Ali, Bendahara Umum Fetty, dan jajaran DPP lainnya.

Baca Juga:

Saat Kaesang berkeliling terdengar teriakan "hidup PSI" dan "hidup Jokowi".

Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga sempat berinteraksi dengan pengunjung pasar inpres.

Seorang perempuan yang sedang hamil bahkan meminta Kaesang untuk mengelus perutnya.

Baca Juga:

"Mas Kaesang, coba dulu elus perutku. Supaya ganteng dan lancar rezeki nanti anak ini," ucap si bumil.

Kaesang lantas tertawa mendengar hal itu lalu menurutinya.

Suasana heboh saat Ketum PSI Kaesang Pangarep melakukan kunjungan ke Pasar Inpres Manonda, Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (19/11).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   PSI  Kaesang Pangarep  Partai Solidaritas Indonesia  Ahmad Ali 
BERITA PSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp