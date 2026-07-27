Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Politik - Pemilihan Umum

Kaesang Mau Jadi Caleg di Dapil Puan, Ganjar Yakini Jateng Tetap Kandang Banteng

Senin, 27 Juli 2026 – 11:48 WIB
Kaesang Mau Jadi Caleg di Dapil Puan, Ganjar Yakini Jateng Tetap Kandang Banteng - JPNN.COM
Mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Andika Perkasa bersama bakal capres PDIP Ganjar Pranowo usai Puncak Bulan Bung Karno di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (24/6/2023). (ANTARA/HO-PDIP)

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo merasa yakin Jawa Tengah (Jateng) masih menjadi kandang banteng meski Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju sebagai caleg dari provinsi beribu kota Semarang itu.

"Saya masih yakin kandang banteng," kata Ganjar menjawab awak media di kantor DPP PDIP, Jakarta, Minggu (26/7).

Ganjar mengaku tak memusingkan langkah Kaesang maju Caleg 2029 dari Dapil V Jateng, karensa setiap WNI punya hak berkontestasi.

Baca Juga:

"Ya, seharusnya masyarakat punya hak dan negara melindungi hak turut serta dalam pemerintahan, jadi siapa pun boleh," ujarnya.

Diketahui, Ketua DPR RI yang juga Ketua DPP PDIP Puan Maharani menjadi Caleg 2024 dari Dapil V Jateng atau sama dengan wilayah kontestasi Kaesang.

Ganjar merasa suara rekannya, Puan tak akan tergerus meski Kaesang ikut menjadi caleg dari Dapil V Jateng. 

Baca Juga:

"Enggak, enggak, itu, kan, partainya beda," kata eks Gubernur Jateng itu. 

Ganjar tak ingin muncul narasi langkah Kaesang maju pencalegan sebagai tanda PSI siap menjadi penantang PDIP di Jateng.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo merasa yakin Jateng masih menjadi kandang banteng meski ada pencalegan Kaesang di provinsi yang sama.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kaesang Pangarep  PSI  PDIP  Ganjar Pranowo  Kaesang  Jateng  Dapil Jateng V 
BERITA KAESANG PANGAREP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp