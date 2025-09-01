Close Banner Apps JPNN.com
Kaesang: Merah Putih Kata Presiden Prabowo, Merah Putih Kata PSI!

Senin, 01 September 2025 – 13:29 WIB
Kaesang: Merah Putih Kata Presiden Prabowo, Merah Putih Kata PSI! - JPNN.COM
Presiden Prabowo Subianto memberikan sambutan pada acara penutupan Kongres PSI di Surakarta, Jawa Tengah, Minggu (20/7/2025) malam. ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menegaskan dukungan pihaknya terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menurutnya, sikap politik tersebut merupakan keputusan Kongres PSI di Solo beberapa bulan lalu.

"Kongres PSI 2025 di Solo telah menegaskan mendukung penuh kepemimpinan Bapak Presiden Prabowo. Merah Putih kata Bapak Presiden Prabowo, Merah Putih kata PSI!" ujar Kaesang dalam keterangan resminya, Senin (1/9).

Hal itu disampaikan Kaesang merespons sejumlah konten di media sosial yang berupaya membenturkan Prabowo dengan PSI dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Dia memastikan bahwa konten-konten tersebut berisi kebohongan dan menyesatkan.

"Ini adalah adu domba yang menginginkan perpecahan antar-pemimpin dan anak bangsa," kata Kaesang.

Lebih lanjut Kaesang menilai pemerintahan Prabowo sudah berjalan di jalur yang tepat.

Karena itu, sewajarnya PSI terus mendukung keberlanjutan program-program pemerintah. 

