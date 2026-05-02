Kaesang Minta Kader PSI di NTB Belajar dari Para Senior

jpnn.com, LOMBOK - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri acara Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) dan pelantikan pengurus tingkat daerah untuk seluruh Provinsi NTB di Lombok, Sabtu (2/5).

Pada kegiatan itu, Kaesang mengajak semua kader partai agar untuk belajar berorganisasi kepada senior yang sudah dulu berpartai politik sebelum masuk PSI.

"Kita di sini sekarang banyak senior yang sudah bergabung dengan PSI, banyak senior yang sudah 3 atau 4 periode di DPRD. Teman-teman harus bisa menyerap ilmu dari beliau beliau ini,” ucap Kaesang saat memberikan sambutan.

Baca Juga: Kader PSI Christian Widodo Raih Penghargaan National Governance Award 2026

"Kalau memang teman-teman punya niat untuk menjadi anggota dewan juga, belajarlah dari beliau-beliau ini yang sudah berpengalaman,” lanjut Kaesang.

Kegiatan ini dihadiri jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PSI serta pimpinan partai di daerah.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PSI NTB Lalu Budi Suryata menyatakan PSI NTB telah memenuhi persyaratan struktur partai.

"Kami telah memenuhi persentase pembentukan struktur yang dipersyaratkan aturan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai kami, yaitu DPW 100 persen, DPD 100 persen dan alhamdulillah DPC 100 persen,” ungkap Lalu Budi Suryata.

Selain menguatkan konsolidasi, Rakorwil juga menjadi forum untuk menyusun arah kebijakan strategis partai di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.