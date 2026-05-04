Kaesang Minta Kader PSI Kawal Keberlanjutan Pembangunan Infrastruktur di Papua Barat

Senin, 04 Mei 2026 – 18:51 WIB
Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Kerja Koordinasi (Rakorwil) dan pelantikan para ketua DPD PSI se-Papua Barat, Senin (4/5/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, MANOKWARI - Ketua Umum DPP PSI Kaesang Pangarep menghadiri Rapat Kerja Koordinasi (Rakorwil) dan pelantikan para ketua DPD PSI se-Papua Barat, Senin (4/5).

Saat menyampaikan arahan, Kaesang meminta para kader PSI untuk selaku mengawasi keberlanjutan pembangunan infrastruktur di Papua Barat.

"Saya ingin meminta kepada seluruh teman-teman yang hadir pada hari ini, harus dapat mengawasi pembangunan infastruktur agar semua bisa berlanjut seperti periode-periode sebelumnya,” kata Kaesang.

Pada kesempatan yang sama, Ketua DPW PSI Papua Barat Andy Salabai menegaskan bahwa momentum ini menjadi semangat baru bagi kader untuk memperkuat soliditas hingga ke tingkat akar rumput.

“Kami yakin, di 2029, PSI Papua Barat akan menang di tujuh kabupaten kota dan provinsi. Maka, saya instruksikan kepada seluruh jajaran perkuat akar rumput segera, selesaikan struktur hingga tingkat ranting, pastikan PSI ada di setiap distrik dan kampung,” kata Andy Salabai.

Kaesang tiba di Manokwari, ibukota Papua Barat. sekitar pukul 09.00 WIT disambut prosesi adat khas Papua, termasuk tarian suku Arfak serta pemakaian mahkota dan kalung sebagai simbol penghormatan. (dil/jpnn)

Redaktur & Reporter : M. Adil Syarif

