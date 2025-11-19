Kaesang Minta PSI Harus Lebih Baik dari Partai Lama Ahmad Ali

jpnn.com, PALU - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meminta agar partainya harus bisa lebih baik dari Ketua Harian Ahmad Ali yakni NasDem pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2029.

Oleh sebab itu, Kaesang meminta PSI untuk menyiapkan struktur partai di masing-masing daerah sebaik-baiknya.

"Jadi, saya minta tolong kepada seluruh jajaran pengurus di tingkat DPW, DPD, DPC, maupun nanti kalau sudah ada DPRT-nya, tolong strukturnya dibuat sebaik mungkin. Harus lebih baik dari partai Pak Ahmad Ali sebelumnya (NasDem)," kata Kaesang dalam Rakorwil PSI Sulteng di Palu, Rabu (19/11).

Kaesang mengatakan Ahmad Ali yang baru saja pindah dari NasDem ke PSI pasti juga memiliki target tersendiri yakni memenangkan PSI di Sulawesi Tengah.

Kaesang pengin PSI dapatkan anggota DPR dari Sulawesi Tengah dan menempatkan kadernya sebagai gubernur nantinya.

"2029 insyaallah nanti kita akan punya anggota dewan di Senayan dari Sulawesi Tengah. Tingkat provinsi bisa menjadi pemenang yang bisa memajukan gubernur kita sendiri nanti di pilkada selanjutnya," kata dia.

Kaesang pun berseloroh Ahmad Ali sengaja kalah dalam Pilkada Sulawesi Tengah 2024 lalu di mana Ali maju sebagai calon gubernur.

Dia mengaku bersyukur Ali kalah dan kini menjadi mentor politiknya di PSI.