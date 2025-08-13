Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Politik - Parpol

Kaesang Pangarep Resmikan Kantor DPW PSI dan Lantik Pengurus DPD PSI se-Babel

Rabu, 13 Agustus 2025 – 21:20 WIB
Kaesang Pangarep Resmikan Kantor DPW PSI dan Lantik Pengurus DPD PSI se-Babel - JPNN.COM
Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep meresmikan Kantor DPW PSI Provinsi Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Rabu (13/8/2025). Foto: (ANTARA/Aprionis)

jpnn.com, PANGKALPINANG - Ketum PSI Kaesang Pangarep meresmikan Kantor DPW PSI dan melantik pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PSI se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

"Saya mengapresiasi atas semangat kader PSI Kepulauan Babel dalam memperkuat struktur partai," kata Kaesang Pangarep saat melantik Pengurus DPD PSI se-Kepulauan Babel di Pangkalpinang, Rabu.

Ia mengatakan partai yang besar dan kokoh hanya bisa terwujud dengan persiapan internal yang baik. Oleh karena itu, penguatan struktur dari tingkat ranting mutlak diperlukan.

Ketua DPW PSI Kepulauan Babel Arbi Leo mengapresiasi terlaksananya kegiatan hari ini, serta kehadiran Ketua Umum yang meresmikan langsung Kantor DPW PSI Babel. 

"Kehadiran Ketua Umum memberikan semangat luar biasa bagi kami para kader, terutama generasi muda yang akan berkolaborasi memajukan Bangka Belitung bersama-sama," ujarnya.

Pada pelantikan sekaligus peresmian Kantor DPW PSI Provinsi Kepulauan Babel juga menjadi momen perkenalan Andi Kusuma Calon Bupati Bangka Nomor Urut 4 yang berpasangan dengan Budiyono (Calon Wakil Bupati sekaligus Ketua DPD PSI Bangka). 

Andi Kusuma menyatakan fokusnya pada perlindungan hukum masyarakat, terutama terkait penegasan batas hutan lindung, hutan produksi, dan hak pengelolaan lahan HPL di Kabupaten Bangka.  

"Kami akan memastikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama dalam hal pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan," katanya.(antara/jpnn)

Redaktur & Reporter : Budianto Hutahaean

