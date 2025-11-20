Kaesang Pimpin Konsolidasi DPW dan DPD PSI Sulsel, Kuatkan Basis di Timur Indonesia

jpnn.com, PALU - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (DPP PSI) Kaesang Pangarep menyatakan pentingnya pengurus untuk terus melakukan konsolidasi.

Hal ini disampaikan Kaesang dalam sambutannya di kegiatan konsolidasi DPW dan DPD PSI Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (20/11).

Kaesang sendiri memilik misi untuk membangkitkan gelombang baru solidaritas di timur Indonesia.

“Indonesia ini terlalu luas untuk kita menaruh harapan pada satu pulau saja. Jika PSI ingin menjadi partai nasional, langkah kita harus menjejak kuat di timur. Makassar bukan hanya dipilih, Makassar dipanggil," kata Kaesang.

Dia menyatakan dipilihnya Makassar sebagai tuan rumah Konsolidasi Nasional PSI adalah simbol keberanian dan komitmen untuk memindahkan pusat energi partai ke wilayah yang selama ini kurang tersentuh oleh perhatian politik nasional.

Kaesang juga menitipkan pesan agar seluruh struktur perkuat barisan, rapikan organisasi, dan siapkan diri menyambut Konsolidasi Nasional PSI.

“Jangan menunggu momentum. Kitalah yang menciptakannya. Sulawesi Selatan harus hadir sebagai kekuatan utama ketika kita berkumpul nanti dalam Konsolidasi Nasional,” lanjutnya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PSI Sulsel Indira Mulia Sari menyatakan kesiapannya menyongsong agenda politik kedepan dan menyelenggarakan Rakernas.