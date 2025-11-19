Kaesang Sebut Ahmad Ali Punya Target di Sulteng, Target 1 Anggota DPR RI di 2029

jpnn.com, PALU - Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep menyakini Sulawesi Tengah bakal menyumbang satu orang anggota DPR RI di Pemilu 2029 bagi partai berlogo gajah itu.

Pasalnya, Ketua Harian PSI Ahmad Ali berasal dari Sulawesi Tengah.

"Pak Ketua harian ini pasti juga punya target. Enggak mungkin targetnya mau di bawah, targetnya ya harus menang di Sulawesi Tengah. 2029 insyaallah nanti kita akan punya anggota dewan di Senayan dari Sulawesi Tengah," kata Kaesang saat memberikan sambutan di Rakorwil DPW PSI Sulteng di Palu, Rabu (19/11).

Dia juga berharap di 2029, PSI Sulteng bakal menang besar di tingkat provinsi, sehingga bisa mengusung calon gubernur sendiri.

"Tingkat provinsi bisa menjadi pemenang yang di mana insyaallah kita bisa memajukan gubernur sendiri nanti di pilkada selanjutnya," lanjutnya.

Pria kelahiran 25 Desember 1994 itu juga pengin Sulawesi Tengah ini menjadi salah satu penyumbang suara terbesar di Pemilu 2029.

"Jadi, saya minta tolong kerja kerasnya, jangan lupa ini juga, turun ke masyarakat. Nah, percuma juga punya elektabilitas tinggi, tapi enggak punya isi tas. Kalau ada apa-apa terkhusus Sulawesi Tengah, masalah isi tas ke Ayahanda kita (Ahmad Ali)," tutur Kaesang lalu diikuti gelak tawa peserta rakorwil.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep secara resmi membuka Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) DPW PSI Sulawesi Tengah di Palu, Rabu (19/11).