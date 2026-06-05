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JPNN.com - Politik - Parpol

Kaesang Ungkap Dewan Pembina PSI Akan Turun Gunung Akhir Juni

Jumat, 05 Juni 2026 – 23:16 WIB
Kaesang Ungkap Dewan Pembina PSI Akan Turun Gunung Akhir Juni - JPNN.COM
Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Selatan mengggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Palembang, Jumat (5/6/2026). Foto: dok sumber

jpnn.com, PALEMBANG - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Selatan mengggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Palembang, Jumat (5/6).

Kegiatan ini dihadiri langsung Ketua Umum DPP PSI, Kaesang Pangarep.

Saat memberikan arahan, Kaesang mengingatkan seluruh kader agar bekerja keras untuk partai.

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Menurutnya, akhir Juni mendatang, Dewan Pembina DPP PSI pun akan turut membantu turun ke akar rumput.

"Insyaallah akhir bulan ini Dewan Pembina kita akan segera mutar. Yang pertama nanti ke Kabupaten Tulang Bawang dan Pesawaran di Lampung,” ujar Kaesang Pangarep.

Ia juga mengajak seluruh kader dari mana pun jika ingin mengundang Dewan Pembina PSI ke wilayah masing masing sangat diperbolehkan.

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"Ini yang dari Palembang atau pun manapun, jika mau mengadakan Rakorda, mau mengundang dewan pembina, itu sangat bisa,” pungkas Kaesang Pangarep.

Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah agenda konsolidasi strategis yang diadakan untuk mempersolid struktur kepengurusan hingga tingkat kecamatan/kelurahan, merapatkan barisan kader, serta mempersiapkan strategi pemenangan pemilu bersangkutan.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Provinsi Sumatera Selatan mengggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) di Palembang, Jumat (5/6)

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TAGS   PSI  Kaesang  Dewan Pembina PSI  Jokowi 
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