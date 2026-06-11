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JPNN.com - Kriminal

Kafe di Cilandak Jaksel Dibobol Pencuri, Vespa Antik Digasak Pelaku

Kamis, 11 Juni 2026 – 14:46 WIB
Kafe di Cilandak Jaksel Dibobol Pencuri, Vespa Antik Digasak Pelaku - JPNN.COM
Polisi menunjukkan barang bukti berupa sepeda motor yang dicuri oleh dua kuli bangunan berinisial RS (34) dan PS (35) dengan cara membobol kafe di Jalan Adhiyaksa 8, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026). ANTARA/Luthfia Miranda Putri

jpnn.com, JAKARTA - Kafe di Jalan Adhiyaksa 8, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, dibobol pencuri.

Pelaku dua orang yang berprofesi sebagai kuli bangunan berinisial RS (34) dan PS (35) mencuri vespa antik keluaran 1965.

"Modus pelaku merusak pintu geser (rolling door) dan memecahkan pintu toko atau kafe dengan alat linggis kecil, kemudian masuk dan mengambil barang," kata Kapolsek Cilandak Kompol Gusprihatin Zen kepada wartawan, Kamis.

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Kedua pencuri itu beraksi pada 5 Mei 2026 sekitar pukul 04.47 WIB, dengan merusak rolling door menggunakan linggis.

Kemudian, mereka masuk ke dalam kafe tersebut dan membawa kabur satu unit motor Vespa keluaran 1965, telepon genggam, dan tablet.

Berdasarkan keterangan pelaku, kata Gusprihatin, mereka mulanya berniat menjual Vespa antik tersebut ke Pandeglang, Banten. Namun, keduanya sudah lebih dulu ditangkap oleh personel kepolisian.

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Sementara itu, telepon genggam beserta tablet hasil curian mereka telah dijual kepada seorang penadah yang kini masih diburu polisi.

Setelah mendapatkan petunjuk lewat rekaman kamera pengawas (CCTV), polisi berhasil menangkap kedua pelaku di rumah kontrakan mereka di Jalan Dewi Sartika, Cawang, Jakarta Timur.

Selain Vespa antik yang dicuri, dua pencuri juga mengambil telepon genggam dan tablet di dalam kafe di Cilandak, Jaksel.

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TAGS   Cilandak  kafe  Vespa  pencurian 
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