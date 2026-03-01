Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Kaget Dengar Kabar Bakal Digugat Cerai Mawa, Insanul Fahmi Rencanakan Hal Ini

Minggu, 01 Maret 2026 – 13:03 WIB
Kaget Dengar Kabar Bakal Digugat Cerai Mawa, Insanul Fahmi Rencanakan Hal Ini
Influencer Wardatina Mawa bersama suami, Insanul Fahmi. Foto: Instagram/wardatinamawa

jpnn.com, JAKARTA - Insanul Fahmi tak menampik keterkejutannya ketika mendengar niat Wardatina Mawa yang melayangkan gugatan cerai terhadapnya.

Seperti diketahui, Wardatina Mawa sempat menyampaikan niatnya untuk bercerai dengan suaminya, Insanul Fahmi.

Dia, bahkan berencana mendaftarkan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Medan seusai Lebaran nanti.

"Ya kaget, pasti ada kaget. Tetapi ya sudah bagaimana," ujar Insanul Fahmi dalam wawancara melalui Zoom, Jumat (27/2).

Pengusaha muda itu hanya memikirkan nasib buah hatinya apabila rumah tangganya berakhir cerai.

Sebagai orang tua, dia pun memikirkan hal yang terbaik untuk sang anak.

"Aku cuma berpikir soal anak saja sih, berpikir soal anak baiknya ke depan seperti apa, mempertimbangkan semuanya sih," ucap Insanul Fahmi.

Insanul berencana untuk bertemu dengan Wardatina Mawa guna membahas rumah tangga mereka secara empat mata dan tanpa melibatkan pihak lain.

Insanul Fahmi tak menampik keterkejutannya ketika mendengar niat Wardatina Mawa yang ingin melayangkan gugatan cerai terhadapnya.

