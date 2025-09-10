Close Banner Apps JPNN.com
Kaget Purbaya Diangkat Menjadi Menkeu, Andrinof Chaniago: Tak Punya Kapasitas

Rabu, 10 September 2025 – 09:59 WIB
Kaget Purbaya Diangkat Menjadi Menkeu, Andrinof Chaniago: Tak Punya Kapasitas - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto tangkapan layar

jpnn.com, JAKARTA - Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago mengomentari penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

Purbaya ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Menkeu menggantikan posisi Sri Mulyani.

Andrinof mengaku kaget dengan penunjukan Purbaya sebagai Menkeu. Pasalnya, dia mengeklaim bahwa eks Direktur Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu tak punya kapasitas.

“Alamak, jadi kepala LPS saja dia tidak punya kapasitas. Diserahkan menteri keuangan?” tulis Andrinof dalam akun Facebook miliknya.

Eks Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional itu menuturkan bahwa penilaian itu diberikan, karena dirinya pernah melihat Purbaya presentasi.

“Maaf ya, ini pendapat saya yang beberapa kali melihat dia presentasi,” tuturnya.

Tak hanya itu, Andrinof turut mengomentari anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal karena efek dari perombakan kabinet, termasuk pergantian posisi Menkeu.

Dia sebenarnya tidak setuju dengan indikator kinerja ekonomi yang diukur dengan pasar uang dan pasar modal.

Akademisi dan Pengamat Kebijakan Publik Andrinof Chaniago mengomentari penunjukan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.

