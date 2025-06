Kahitna dan Monita Tahalea Menyentuh di Titik Nadir

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Kahitna kembali menyentuh hati para pendengar lewat single terbaru yang berjudul Titik Nadir.

Lagu tersebut menghadirkan nuansa patah hati yang dewasa dan reflektif, menandai fase baru dalam eksplorasi emosional Kahitna terhadap cinta, kehilangan, dan

penerimaan yang paling dalam.

Menariknya dalam Titik Nadir, Kahitna berkolaborasi dengan Monita Tahalea, penyanyi bersuara lembut dan penuh jiwa.

Kehadiran Monita Tahalea menambahkan kedalaman emosional tersendiri pada lagu itu, menjadikannya sebuah dialog batin antara dua hati yang saling mencintai namun tidak bisa bersama.

Kolaborasi tersebut lahir dari kedekatan musikal dan visi yang selaras. Kahitna melihat Monita sebagai sosok yang mampu menyuarakan kesenyapan dan kepedihan dengan penuh keanggunan, sebuah karakter vokal yang sangat cocok untuk narasi sendu dalam lagu Titik Nadir.

Adapun Titik Nadir merupakan kisah tentang dua hati yang sejatinya belum benar-benar berpisah namun terpaksa berjalan ke arah yang berbeda.

Ketika seseorang yang seharusnya menjadi milikmu justru bersanding dengan orang lain, dan tidak ada yang bisa kamu lakukan selain menerimanya dengan lapang dada. Di sinilah terletak the next level of ikhlas.

Kahitna dan Monita menyampaikan perasaan paling rawan seperti perih, rindu, dan ketidakberdayaan namun dibalut dalam aransemen khas yang selalu puitis dan menyentuh.