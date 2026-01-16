Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

KAI Buka Suara soal Perjalanan Kereta Api yang Sempat Dihentikan Sementara

Jumat, 16 Januari 2026 – 22:01 WIB
PT KAI meminta maaf karena perjalanan sejumlah kereta api terganggu. Ilustrasi Foto: Sam/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) buka suara soal gangguan perjalanan kereta api di jalur pantura Jawa Tengah, khususnya pada petak jalan antara Stasiun Kaliwungu dan Stasiun Kalibodri di Kabupaten Kendal.

Gangguan terjadi akibat luapan air imbas hujan deras yang mengguyur wilayah tersebut sejak Kamis (15/1) malam.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba pun menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh pelanggan akibat keterlambatan perjalanan.

Menurut dia, kondisi tersebut menyebabkan jalur terendam hingga batas kepala rel serta menimbulkan gogosan.

Sehingga perjalanan sejumlah kereta api dari arah barat ke timur maupun sebaliknya harus dihentikan sementara demi menjaga keselamatan.

“Penghentian sementara perjalanan dilakukan sebagai langkah pengamanan. Keselamatan pelanggan dan perjalanan kereta api menjadi prioritas utama,” kata Anne dalam siaran persnya, Jumat (16/1).

Petugas KAI segera melakukan penanganan di lokasi terdampak.

Seiring dengan curah hujan yang mulai menurun, jalur antara Stasiun Kaliwungu dan Stasiun Kalibodri kembali dapat dilintasi pada Jumat dini hari.

TAGS   kereta api  perjalanan kereta api  KAI  banjir 
