KAI Daop 3 Sediakan 15.672 Tiket Selama Libur Panjang Akhir Mei

jpnn.com, CIREBON - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi (Daop) 3 Cirebon, Jaw Barat menyediakan 15.672 tiket untuk perjalanan kereta api keberangkatan dari sejumlah stasiun di wilayahnya selama periode 30 Mei hingga 1 Juni 2026.

Manager Humas PT KAI Daop 3 Cirebon Muhibbuddin mengatakan optimalisasi layanan perjalanan kereta api itu untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur akhir pekan panjang dan peringatan Hari Lahir Pancasila 2026.

“Kapasitas 5.224 tempat duduk per hari untuk berbagai tujuan keberangkatan dari wilayah Daop 3 Cirebon," kata Muhibbuddin di Cirebon, Minggu (31/5).

Muhibbuddin menjelaskan mengatakan selama periode tersebut terdapat 145 perjalanan kereta api penumpang, yang melintas setiap hari di wilayah Daop 3 Cirebon.

KAI juga mengoperasikan delapan perjalanan kereta reguler dan dua perjalanan kereta tambahan yang melayani berbagai rute favorit masyarakat.

“Beberapa layanan yang tersedia di antaranya KA Gunung Jati relasi Semarang Tawang-Cirebon-Gambir, KA Cakrabuana relasi Purwokerto-Cirebon-Gambir, dan KA Ranggajati relasi Cirebon-Jember,” ujar Muhibbuddin.

KAI pun mengoperasikan KA Cirebon Fakultatif sebagai kereta tambahan relasi Cirebon-Gambir, serta KA Kaligung relasi Brebes-Semarang Poncol dan Cirebon Prujakan-Semarang Poncol.

Oleh karena itu, dia mengimbau masyarakat untuk melakukan perencanaan perjalanan lebih awal, agar dapat memperoleh tiket sesuai jadwal yang diinginkan.