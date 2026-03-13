Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

KAI Daop 4 Semarang Prediksi Puncak Arus Mudik 19 Maret

Jumat, 13 Maret 2026 – 16:56 WIB
Penumpang kereta api hendak berangkat dari Stasiun Semarang Tawang pada masa angkutan Lebaran 2026. Foto: Wisnu Indra Kusuma/JPNN.com.

jpnn.com - SEMARANG - Kereta Api Indonesia Daerah Operasi atau KAI Daop 4 Semarang memprediksi puncak arus mudik Lebaran tahun ini jatuh pada 19 Maret 2026.

“Puncak kedatangan penumpang diprediksi berlangsung pada 19 Maret 2026 ada sebanyak 22 ribu orang lebih,” kata Dewan Komisaris KAI I Wayan Sugiri seusai Apel Gelar Pasukan Angkutan Lebaran di Stasiun Semarang Tawang, Jumat (13/3).

Sugiri mengatakan Daop 4 Semarang menyediakan 20 lokomotif baru dan 155 kereta selama masa angkutan mudik dan balik Idulfitri 1447 Hijriah.

Pihaknya memastikan seluruh sarana tersebut dalam kondisi aman.

KAI juga menyiapkan kapasitas tempat duduk bagi penumpang selama masa angkutan Lebaran.

“Setiap harinya, KAI Daop 4 Semarang menyediakan 19.246 tempat duduk, dengan total 423.412 tempat duduk selama periode angkutan Lebaran 18 hari, mulai 13 Maret hingga 30 Maret 2026,” ujar Sugiri.

Jika dibanding tahun sebelumnya, periode ini naik sebanyak 3 persen dari sebanyak 409.160 penumpang.

Soal keamanan, pihaknya menerjunkan 393 personel gabungan yang terdiri dari 117 anggota Polsuska, 208 petugas keamanan dan 68 personel dari unsur TNI-Polri.

Ada sebanyak 423 ribu kursi penumpang disediakan KAI Daop 4 Semarang dalam arus mudik 2026.

