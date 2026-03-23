KAI Daop 4 Semarang Sebut Tiket Arus Balik Tujuan Jakarta Tersisa 22.079 Kursi

jpnn.com, SEMARANG - PT KAI Daerah Operasi (Daop) 4 Semarang menyebut tiket perjalanan arus balik Lebaran 2026 masih tersedia sebanyak 22.079 kursi.

Tiket tersebut tersedia untuk berbagai keberangkatan dari stasiun di wilayah Daop 4 dengan tujuan akhir Jakarta hingga periode 1 April 2026.

"Jumlah ketersediaan kursi tersebut bersifat dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu, seiring tingginya minat masyarakat dalam melakukan perjalanan arus balik menggunakan kereta api," kata Manajer Humas PT KAI Daop 4 Luqman Arif di Semarang, Senin.

Selain Jakarta, menurut dia, tiket keberangkatan KA tujuan Surabaya juga masih banyak tersedia, mencapai 37.845 kursi.

Adapun ketersediaan tiket untuk KA tujuan Bandung, lanjut dia, hanya menyisakan 1.450 kursi untuk masa keberangkatan yang sama.

Menurut dia, masyarakat yang akan kembali ke tempat kerjanya seusai berlebaran tidak perlu khawatir karena tiket perjalanan masih cukup banyak tersedia.

"Calon penumpang bisa menyiapkan rencana perjalanannya dengan ketersediaan tiket saat arus balik Lebaran," katanya.

Sementara itu, jumlah penumpang yang akan berangkat dari berbagai stasiun di Daop Semarang ke berbagai tujuan pada H+1 Lebaran, katanya, sudah menunjukkan peningkatan