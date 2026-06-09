KAI Jabar Raih Penghargaan Nasional, Bukti Konsistensi Bangun Advokat Profesional

jpnn.com, JAKARTA - Dewan Pimpinan Daerah Kongres Advokat Indonesia (DPD KAI) Jawa Barat kembali menorehkan prestasi membanggakan di tingkat nasional.

Dalam pelaksanaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) KAI Tahun 2026 yang berlangsung di Lombok pada 5–6 Juni 2026, DPD KAI Jawa Barat menerima penghargaan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) KAI.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas keaktifan DPD KAI Jawa Barat dalam melaksanakan pembinaan anggota serta menjalin berbagai kerja sama strategis di wilayah Jawa Barat selama periode kerja 2024-2026.

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Penghargaan ini diraih di bawah kepemimpinan Ketua DPD KAI Jawa Barat Adv. Deny M. Ramdhany S.H dan Sekretaris Adv. AA Jaelani S.H yang dinilai berhasil mendorong penguatan organisasi, peningkatan kualitas anggota, serta memperluas sinergi dengan berbagai pihak di Jawa Barat.

Penghargaan ini menjadi bukti nyata komitmen dan dedikasi seluruh jajaran pengurus serta anggota DPD KAI Jawa Barat dalam menjalankan program organisasi, meningkatkan kualitas profesi advokat, serta memperkuat eksistensi KAI di tengah masyarakat.

Ketua DPD KAI Jawa Barat Deny Ramdhany menyampaikan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh DPP KAI.

Menurutnya, penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga dan ditingkatkan ke depannya.

“Penghargaan ini menjadi sebuah pendorong bagi DPD KAI Jawa Barat untuk terus menjadi lebih baik lagi ke depan. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh DPC KAI se-Jawa Barat dan seluruh anggota KAI se-Jawa Barat yang telah berkontribusi, bekerja keras, dan menjaga soliditas organisasi. Mari kita jaga dan rawat kepercayaan yang telah diberikan oleh DPP KAI kepada DPD KAI Jawa Barat,” ujar Deny.