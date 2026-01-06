KAI Logistik: Angkutan Limbah B3 Tembus 14.256 Ton, Tumbuh 37 Persen

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) mencatat kinerja positif pada layanan angkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti menjelaskan hingga Desember 2025, volume angkutan limbah B3 tercatat tumbuh sebesar 37%, dari 10.386 ton pada tahun 2024 menjadi 14.256 ton pada 2025.

Capaian tersebut mencerminkan tren pertumbuhan yang berkelanjutan, sekaligus telah melampaui 66% dari target tahunan yang ditetapkan perusahaan.

Aniek menyampaikan pertumbuhan tersebut menunjukkan tingginya kepercayaan pelanggan terhadap kapabilitas KAI Logistik dalam menyediakan layanan angkutan limbah B3 yang andal dan sesuai regulasi.

Menurutnya, pengelolaan limbah B3 merupakan tantangan tersendiri yang menuntut sistem logistik yang aman, terintegrasi, dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku.

“Angkutan limbah B3 memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan dan lingkungan apabila tidak dikelola dengan baik. Karena itu, pemilihan moda dan layanan angkutan menjadi elemen penting dalam memastikan pengelolaan limbah yang aman dan bertanggung jawab dan selaras dengan komitmen keberlanjutan," ujar Aniek.

"Seluruh pengangkutan B3 oleh KAI Logistik dilakukan berdasarkan surat Rekomendasi Pengangkutan B3 melalui Kereta Api, yang memastikan bahwa jalur, titik muat, dan bongkar di wilayah Pulau Jawa telah memenuhi standar teknis dan administratif sesuai regulasi lingkungan dan perkeretaapian,” imbuh Aniek.

Aniek menjelaskan, moda kereta api memiliki keunggulan dibandingkan moda transportasi lainnya, terutama dari sisi keselamatan dan pengendalian risiko. Jalur khusus kereta membuat potensi kecelakaan maupun pencemaran dapat diminimalkan.