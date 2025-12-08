Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Sosial

KAI Logistik Gratiskan Pengiriman Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra, Donasi Masih Dibuka!

Senin, 08 Desember 2025 – 20:54 WIB
KAI Logistik Gratiskan Pengiriman Bantuan untuk Korban Bencana di Sumatra, Donasi Masih Dibuka!
PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik). Foto dok KAI Logistik

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik menyediakan fasilitas pengiriman bantuan gratis dari Pulau Jawa dan Bali menuju berbagai daerah terdampak di Sumatra.

Program KAI Logistik Peduli Sumatra membuka kesempatan bagi seluruh pegawai KAI Logistik, serta pelanggan, mitra, dan masyarakat luas untuk berpartisipasi melalui fasilitas pengiriman bantuan gratis.

Bantuan yang bisa dikirimkan meliputi pakaian layak pakai, sembako, makanan kering dan instan, kebutuhan bayi, obat-obatan dasar, serta perlengkapan sehari-hari dengan berat maksimal 10 kg.

Masa pengumpulan donasi dibuka pada 8 hingga 11 Desember 2025, dan seluruh bantuan akan dikonsolidasikan di titik kumpul Jakarta pada 12 Desember 2025.

Paket bantuan tersebut dapat diserahkan melalui 20 titik Service Point KALOG Express yang tersebar di Jakarta, Bekasi, Bandung, Sukabumi, Cikampek, Cirebon, Semarang, Yogyakarta, Solo, Sragen, Surabaya, Banyuwangi, dan Denpasar.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan menyampaikan inisiatif ini merupakan bentuk kontribusi nyata perusahaan dalam membantu percepatan penanganan bencana.

“Sebagai perusahaan logistik, KAI Logistik memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk hadir mendukung upaya penanganan bencana. Untuk itu KAI Logistik berkomitmen memfasilitasi kepedulian masyarakat Indonesia. Melalui program ini, kami memastikan bantuan dari masyarakat dapat bergerak lebih cepat dan tanpa beban biaya,” ujarnya.

Seluruh bantuan yang terhimpun melalui jaringan cabang KAI Logistik akan diproses, dan selanjutnya disalurkan melalui pihak terkait.

KAI Logistik, anak usaha PT Kereta Api Indonesia turut berperan aktif dalam mendukung pemulihan pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.

