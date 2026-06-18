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JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

KAI Logistik Kelola 6,8 Juta Ton Angkutan Barang

Kamis, 18 Juni 2026 – 13:13 WIB
KAI Logistik Kelola 6,8 Juta Ton Angkutan Barang - JPNN.COM
KAI Logistik. Foto dok KAI Logistik

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) hingga Mei 2026 berhasil mengelola volume angkutan barang sebesar 6,8 juta ton, yang terdiri dari berbagai komoditas strategis untuk memenuhi kebutuhan sektor industri nasional.

Direktur Utama KAI Logistik, Yuskal Setiawan menuturkan capaian tersebut mencerminkan peran KAI Logistik dalam mendukung kelancaran rantai pasok di berbagai wilayah operasional.

Pada Mei 2026, KAI Logistik berhasil mencatatkan pengelolaan angkutan barang sebesar 1,7 juta ton.

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Volume tersebut didominasi oleh angkutan batu bara sebesar 1,1 juta ton.

Selain itu, perusahaan juga mengelola 267 ribu ton angkutan peti kemas, 224 ribu ton layanan pra dan purna BBM/BBK, sekitar 38 ribu ton angkutan semen, 6 ribu ton pengiriman barang retail, serta 684 ton angkutan limbah B3 yang memerlukan penanganan khusus sesuai standar keselamatan dan regulasi yang berlaku.

Yuskal menyampaikan hingga Mei 2026 sejumlah lini bisnis perusahaan menunjukkan pertumbuhan yang positif dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

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Pertumbuhan tersebut terutama terjadi pada segmen angkutan multikomoditas dan pengiriman barang retail yang menjadi salah satu fokus pengembangan perusahaan.

"Secara year-on-year, di bulan Mei 2026 ini pengiriman barang retail mengalami pertumbuhan sebesar 37% dan angkutan peti kemas sebesar 24%. Pertumbuhan ini menunjukkan meningkatnya pemanfaatan layanan logistik berbasis kereta api oleh berbagai sektor industri untuk mendukung aktivitas distribusi mereka," ujar Yuskal.

PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) terus memperkuat kontribusinya dalam mendukung distribusi barang nasional.

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TAGS   KAI Logistik  KAI  Kereta Api Logistik  KALOG 
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