KAI Logistik Lakukan Pengiriman Lebih dari 3.000 Ton Selama Libur Nataru

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik), anak usaha PT Kereta Api Indonesia mencatat kinerja positif pada momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

Melalui layanan pengiriman barang ritel, KAI Logistik mengelola sebanyak 138.761 koli dengan total volume lebih dari 3.000 ton, guna menyukseskan libur Nataru melalui distribusi logistik masyarakat di berbagai wilayah.

Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik, Aniek Dwi Deviyanti mengatakan capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan sekitar 10 persen dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya.

Pada Nataru 2024/2025, volume pengiriman tercatat sebesar 2.789 ton, sementara pada periode Nataru tahun ini meningkat menjadi 3.073 ton.

Peningkatan ini sejalan dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan KAI Logistik khususnya layanan ritel yang mengambil peran dalam momen strategis seperti libur panjang akhir tahun.

Aniek menyampaikan selama periode layanan Nataru yang berlangsung pada 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, peningkatan volume tercatat hingga 40% pada masa puncak pengiriman dibandingkan periode hari reguler, sementara pengiriman didominasi oleh paket dan sepeda motor.

“Pengiriman paket tercatat mencapai 1.882 ton, diikuti pengiriman sepeda motor sebesar 1.067 ton. Selain itu, KAI Logistik juga mengelola pengiriman hewan sebesar 78 ton, serta berbagai jenis barang lain seperti sepeda, tanaman, barang elektronik, dan dokumen dengan total sekitar 46 ton,” ujar Aniek.

Aniek menjelaskan, peningkatan volume tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya mobilitas dan aktivitas masyarakat.