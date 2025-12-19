KAI Logistik: Libur Nataru, Layanan Pengiriman Hewan Peliharaan Makin Meningkat

jpnn.com, JAKARTA - Layanan pengiriman hewan peliharaan dari KAI Logistik melalui KALOG Express terus mencatatkan kinerja positif seiring meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan logistik yang aman, andal, dan berstandar.

Hingga November 2025, KAI Logistik telah melayani pengiriman sebanyak 143.469 hewan peliharaan.

Capaian ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat akan solusi pengiriman hewan peliharaan yang aman, sekaligus menegaskan peran KAI Logistik dalam menghadirkan layanan inklusif.

Pada November 2025, KAI Logistik melakukan pengiriman sejumlah 13.628 hewan peliharaan ke berbagai kota di pulau Jawa.

Hingga November 2025, pertumbuhan hewan peliharaan sekitar 15% dibandingkan pada capaian di periode yang sama tahun 2024 sebesar 124.881 hewan peliharaan.

KAI Logistik secara konsisten memastikan setiap proses pengiriman dilakukan sesuai prosedur yang berlaku guna menjaga kondisi dan keselamatan hewan selama perjalanan.

“Layanan pengiriman hewan peliharaan menjadi semakin penting seiring meningkatnya peran hewan sebagai bagian dari keluarga, sehingga kebutuhan akan solusi mobilitas yang aman dan tepercaya turut meningkat," ujar Aniek Dwi Deviyanti, Direktur Pengembangan Usaha KAI Logistik.

"Pada periode dengan mobilitas tinggi seperti Natal dan Tahun Baru, layanan ini memberikan kepastian bagi masyarakat untuk tetap dapat bepergian tanpa harus meninggalkan hewan peliharaan, sekaligus mendorong praktik pengiriman yang bertanggung jawab dan berstandar kesejahteraan hewan. Pengiriman menjadi semakin nyaman dengan aplikasi KAI Logistik TRAX dengan fitur realtime tracking," imbuhnya.