KAI Logistik Raih Indonesia Digital Sustainability Awards 2025

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) meraih penghargaan di ajang Indonesia Digital Sustainability Awards 2025 dalam kategori Indonesia Best Digital Awards 2025 in Logistics and Courier Services for Integrated Business Operations and Supply Chain and Sustainability Reporting Transparency.

Penghargaan ini diterima langsung oleh VP of Corporate Secretary KAI Logistik, Dwi Wulandari di JW Marriott Hotel, Jakarta, pada Selasa (18/2).

“Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan ini yang juga merupakan wujud komitmen kami dalam menghadirkan layanan logistik yang lebih terintegrasi, transparan, dan berkelanjutan. Kami terus mendorong proses bisnis yang lebih efisien dan ramah lingkungan guna mendukung dan berkontribusi dalam penerapan Green Logistics di Indonesia. Penghargaan ini juga sejalan dengan fokus kami dalam penguatan layanan yang berkelanjutan, dan terus mengkampanyekan moda KA sebagai moda transportasi termasuk angkutan barang yang lebih hijau dan ramah lingkungan,” ujar Dwi.

Pada 2024, KAI Logistik telah menggiatkan aksi digitalisasi di seluruh aspek perusahaan, baik internal maupun eksternal.

Salah satu langkah nyata adalah pengelolaan dokumen internal secara digital melalui sistem dokumen terpadu, Rail Document System (RDS), yang secara signifikan mengurangi penggunaan kertas dan mendukung proses bisnis yang lebih ramah lingkungan.

Selain itu, KAI Logistik kian memperkuat kapabilitas digitalnya dengan menghadirkan aplikasi KAI Logistik TRAX, yang memudahkan pelanggan dalam mengakses layanan pengiriman barang secara digital, mulai dari pengecekan lokasi, tarif, permintaan penjemputan, pelacakan, hingga pembayaran digital.

Baca Juga: GT World Challenge Asia 2025 Bakal Memperkuat Branding Indonesia di Mata Dunia

Tak hanya itu, teknologi Radio Frequency Identification (RFID) juga diimplementasikan untuk mengoptimalkan layanan KA kontainer, memperkuat komitmen KAI Logistik dalam menghadirkan solusi logistik yang efisien dan berkelanjutan.

Sebagai bagian dari penerapan Good Corporate Governance (GCG), KAI Logistik juga telah mengimplementasikan Whistle Blowing System (WBS) untuk mencegah pelanggaran kode etik dan tindak korupsi.