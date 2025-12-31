KAI Logistik Siap Antisipasi Lonjakan Pengiriman Saat Arus Balik Libur Nataru

jpnn.com, JAKARTA - KAI Logistik mencatat kinerja positif layanan kurir selama periode angkutan Natal 2025.

Hingga 28 Desember 2025, volume pengiriman yang dilayani melalui layanan ritel kurir telah melampaui 2.000 ton, seiring meningkatnya aktivitas pengiriman masyarakat pada momen libur akhir tahun.

Ayi Suryandi, Manager Marketing & Sales Courier KAI Logistik menjelaskan puncak pengiriman tercatat terjadi pada 22 dan 23 Desember 2025, dengan lonjakan volume mencapai sekitar 40% dibandingkan pada hari reguler.

Pada periode puncak tersebut, volume pengiriman harian tertinggi mencapai sekitar 290 ton, meningkat signifikan dari rata-rata pengiriman harian pada kondisi normal yang berada di kisaran 200 ton per hari.

Pada momen strategis seperti Nataru, logistik termasuk pengiriman retail menjadi ekosistem dalam menyukseskan penyelenggaraan Nataru.

Tidak hanya paket, berbagai komoditi mulai dari motor hingga hewan peliharaan menjadi kebutuhan masyarakat.

Pada periode tersebut, komoditas utama pengiriman mencakup paket, sepeda motor, hewan dan elektronik dengan kota tujuan favorit Jakarta, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Bandung serta Malang.

”Memasuki akhir periode libur Natal dan menjelang pergantian tahun, KAI Logistik siap mengantisipasi potensi lonjakan pengiriman tahap kedua yang diperkirakan terjadi seiring dengan kembalinya arus balik wisatawan dan pemudik. Perusahaan memproyeksikan puncak pengiriman akan terjadi pada awal Januari 2026, sejalan dengan meningkatnya aktivitas mobilitas masyarakat pasca libur panjang," ujar Ayi.