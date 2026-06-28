KAI Tertibkan Lapak Liar Sepanjang Petak Jalan Pasar Senen–Pasar Gaplok

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta membongkar 38 lapak dan 57 bangunan liar di sepanjang petak jalan Stasiun Pasar Senen-Pasar Gaplok untuk menjaga keselamatan perjalanan kereta api pada Minggu (28/6/2026).

Langkah tegas ini diambil demi menjaga keselamatan perjalanan kereta api di wilayah tersebut.

Selain menjaga aspek keselamatan, pembongkaran dilakukan untuk mengembalikan fungsi ruang manfaat jalur serta ruang milik jalur kereta api sebagaimana mestinya.

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"Area di sekitar jalur harus tetap steril dari bangunan maupun aktivitas yang dapat membahayakan masyarakat dan mengganggu keselamatan perjalanan kereta api,” kata Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta, Franoto Wibowo di Jakarta, Minggu.

Dalam kegiatan yang dilakukan pada Sabtu (27/6) hingga hari ini, KAI Daop 1 Jakarta bersama pemerintah dan unsur terkait membongkar yang berada di area sekitar jalur, dilanjutkan pembersihan material hasil penertiban agar kawasan jalur kereta api menjadi lebih steril, tertib, dan aman.

Franoto mengatakan bersih lintas dan penertiban kawasan merupakan bagian dari komitmen KAI dalam menjaga keselamatan perjalanan kereta api, khususnya pada area yang memiliki potensi gangguan terhadap operasional.

Kegiatan ini juga diikuti dengan relokasi 183 jiwa dari 57 kepala keluarga yang sebelumnya bermukim di sekitar jalur rel menuju Hunian Senen yang telah disiapkan pemerintah.

Franoto menjelaskan kegiatan bersih lintas tersebut tidak hanya berorientasi pada penataan fisik kawasan, tetapi juga menjadi upaya preventif untuk meminimalisasi potensi bahaya di sekitar jalur kereta api, seperti aktivitas masyarakat yang terlalu dekat dengan rel, keberadaan bangunan tidak resmi, maupun benda/material yang dapat mengganggu perjalanan kereta api.