KAI Ubah Moda Transportasi Kereta Menjadi Ruang Beriklan, Bangun Kemitraan Jangka Panjang

jpnn.com - JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melalui anak usahanya, KAI Wisata, mengajak para pemilik merek dan pelaku industri memanfaatkan ekosistem Transit & Mobility Media sebagai kanal branding yang efektif di era mobilitas tinggi masyarakat urban.

Ajakan tersebut disampaikan dalam acara KAI Media & Brand Experience Summit 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (10/6). Dalam kesempatan itu, KAI memperkenalkan potensi besar aset perkeretaapian yang kini tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi, tetapi juga ruang komunikasi dan pengalaman merek yang terintegrasi.

Direktur Utama KAI Wisata Raden Agus Dwinanto Budiadji mengatakan KAI saat ini memiliki aset seluas 270 juta meter persegi yang tersebar di 629 stasiun dan sepanjang 6.957 kilometer jalur kereta api di Indonesia. Seluruh aset tersebut telah dipasarkan secara digital untuk mendukung kebutuhan promosi berbagai merek.

“Sebagai anak usaha KAI, kami memaksimalkan aset-aset ini, mulai dari stasiun besar hingga rangkaian kereta, sebagai media branding yang menjangkau lebih dari 430 juta penumpang setiap tahunnya,” ujar Agus.

Menurut dia, media yang berada di ekosistem transportasi memiliki keunggulan dibandingkan media luar ruang konvensional karena mampu menghadirkan captive audience dengan waktu paparan yang lebih panjang.

"Penumpang menghabiskan waktu cukup lama di area stasiun maupun di dalam kereta, mulai dari proses keberangkatan hingga perjalanan berlangsung," ucapnya.

Kondisi tersebut memungkinkan kampanye merek diterima secara berulang dan lebih mendalam dibandingkan baliho jalan raya yang umumnya hanya terlihat dalam hitungan detik oleh pengguna jalan.

“Keunggulan utama kami terletak pada ekosistem mobilitas yang terintegrasi. Media KAI tidak hanya memberikan visual, tetapi juga menghadirkan pengalaman merek yang menyeluruh,” jelasnya.