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JPNN.com - Nasional - Hukum

Kajari Serdang Bedagai Ditangkap Tim Intelijen Kejagung, Apa Dosanya?

Rabu, 24 Juni 2026 – 02:50 WIB
Kajari Serdang Bedagai Ditangkap Tim Intelijen Kejagung, Apa Dosanya? - JPNN.COM
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriatna (tengah) memberikan keterangan pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Selasa (23/6/2026). ANTARA/Nadia Putri Rahmani

jpnn.com - Kepala Kejaksaan Negeri Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Amriyata ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung).

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengungkap alasan penangkapan tersebut.

Anang menyebut Amriyata diduga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan tugas.

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Hanya saja dia tidak menjelaskan pelanggaran itu secara detail.

Menurut Anang, setelah ditindaklanjuti oleh tim intelijen, Amriyata diduga cukup kuat melakukan pelanggaran, unprocedural, tidak profesional dalam menangani pekerjaan.

"Ada conflict of interest (konflik kepentingan)," kata Anang di Jakarta, Selasa (23/6/2026).

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Dia mengatakan bahwa saat ini Amriyata masih diperiksa lebih lanjut oleh Tim Intelijen Kejagung.

Bila hasil pemeriksaan ditemukan pelanggaran etik, maka prosesnya diserahkan ke Bidang Pengawasan.

Kepala Kejaksaan Negeri atau Kajari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Amriyata ditangkap Tim Intelijen Kejaksaan Agung (Kejagung). Apa dosanya?

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TAGS   Kajari Serdang Bedagai  Ditangkap  Tim Intelijen Kejagung  Kejagung  Amriyata 
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