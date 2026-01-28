Close Banner Apps JPNN.com
Kajian KSPL dan WRI: Biaya Tersembunyi Sistem Pangan RI Tembus Ribuan Triliun Rupiah

Rabu, 28 Januari 2026 – 13:08 WIB
Pemaparan kajian The Hidden Costs of Indonesia’s Food System di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Koalisi Sistem Pangan Lestari (KSPL) dan World Resources Institute (WRI) Indonesia mengungkapkan biaya tersembunyi dalam sistem pangan Indonesia ditaksir mencapai Rp 3.025,5–Rp 9.334,5 triliun.

Berdasarkan kajian The Hidden Costs of Indonesia’s Food System, angka tersebut setara dengan 28,5–45,4 persen PDB Indonesia 2023.

Biaya tersembunyi itu muncul dari rangkaian proses produksi, distribusi, hingga konsumsi pangan.

Knowledge Generation Lead KSPL sekaligus Environmental Economist WRI Indonesia, Romauli Panggabean menjelaskan biaya itu ditanggung masyarakat melalui tiga aspek, di antaranya kondisi kesehatan, sosial, dan degradasi lingkungan.

Terdapat lima kategori penyumbang biaya terbesar, yaitu obesitas, malnutrisi, polusi udara, emisi gas rumah kaca (GRK), serta susut dan sisa pangan (food loss and waste).

“Sektor pangan kita memang memiliki peran penting dalam menopang ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 19,5 persen dari total PDB pada 2024. Namun ternyata, berbagai aktivitas di dalam sistem pangan saat ini justru membawa dampak negatif yang nilainya melebihi kontribusi tersebut,” ujar Romauli Panggabean di kawasan Petogogan, Jakarta Selatan, Selasa (27/1).

Dari sisi kesehatan, Dokter Spesialis Gizi Klinik RSAB Harapan Kita, dr. Jessica Ferdi menyoroti tingginya konsumsi makanan berpemanis dan pangan ultraproses.

Jenis makanan ini umumnya rendah gizi, tetapi tinggi kalori, lemak jenuh, dan gula, yang memicu penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi.

KSPL dan WRI Indonesia mengungkapkan biaya tersembunyi dalam sistem pangan Tanah Air tembus ribuan triliunan rupiah.

