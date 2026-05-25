JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Kajian LAPI ITB Ungkap Dampak Konektivitas Digital terhadap Ekonomi Nasional

Senin, 25 Mei 2026 – 21:33 WIB
Kajian LAPI ITB sebut konektivitas digital Telkomsel dorong ekonomi dan UMKM nasional. Foto: source for jpnn

jpnn.com, JAKARTA - PT LAPI ITB merilis hasil kajian terbaru mengenai dampak sosial-ekonomi konektivitas digital di Indonesia.

Kajian tersebut menunjukkan Telkomsel memiliki kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan UMKM, hingga pemerataan akses layanan digital nasional.

Kajian dilakukan menggunakan kombinasi analisis data ekonomi, model regresi, dan survei lapangan terhadap pelaku usaha di berbagai wilayah Indonesia.

Direktur Utama PT LAPI ITB Yusmar Anggadinata, mengatakan konektivitas digital kini telah berkembang melampaui fungsi dasar sebagai sarana komunikasi.

“Konektivitas tidak lagi hanya dipandang sebagai layanan, tetapi sebagai infrastruktur ekonomi yang memiliki keterkaitan langsung dengan produktivitas, inklusi, dan pertumbuhan sosial-ekonomi di berbagai daerah,” ujar Yusmar, dalam keterangannya, Senin (25/5).

Berdasarkan hasil kajian, pembangunan infrastruktur Telkomsel dinilai memiliki hubungan langsung dengan peningkatan aktivitas ekonomi regional.

Setiap penambahan satu BTS diperkirakan berkorelasi dengan peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp76,19 miliar.

Selain itu, peningkatan penggunaan data sebesar 1 petabyte diperkirakan berkorelasi terhadap peningkatan PDRB sebesar Rp9,44 miliar. Kontribusi sektor tersebut terhadap pendapatan negara pada 2024 juga diperkirakan mencapai Rp36,97 triliun.

