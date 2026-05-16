JPNN.com - Nasional - Humaniora

Kak Rara CSR PIK2 Ajak PAUD dari Teluknaga Belajar di Aviary Park, Seru & Menyenangkan

Sabtu, 16 Mei 2026 – 13:00 WIB
Kak Rara CSR PIK2 ajak PAUD dari Teluknaga belajar di Aviary Park. CSR PIK2 berupaya menghadirkan ruang belajar yang lebih luas bagi anak-anak. Foto: PIK2

jpnn.com - TANGSEL - Keceriaan memancar dari wajah 30 anak Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) SPS Briliant, Desa Bojong Renged, Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Banten, saat mengunjungi Aviary Park Indonesia di Bintaro Creative District, Tangerang Selatan, Selasa (12/5) lalu.

Tujuan kunjungan bertitel Kak Rara Jelajah Aviary itu bukan hanya untuk mengajak anak-anak bermain, melainkan juga dalam rangka belajar berbagai jenis burung dan satwa melalui kegiatan edukatif.

Kak Rara adalah ikon dari program Pojok Literasi sebagai perwujudan tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK2.

Kegiatan utamanya ialah menggelar program edukatif, seperti belajar sambil bermain, mendongeng, dan aktivitas kreatif lainnya untuk mendorong anak-anak lebih berani bercerita dan bereksplorasi.

Bagi anak-anak usia dini, pengalaman seperti itu menjadi momen penting. Mereka tidak hanya menerima cerita dari guru di ruang kelas, tetapi juga melihat langsung objek yang selama ini mungkin hanya mereka kenal lewat gambar, buku, atau video.

Suasana riang sudah terasa sejak kegiatan Kak Rara Jelajah Aviary dimulai. Anak-anak berjalan berkelompok dengan pendamping.

Beberapa dari mereka tampak penasaran saat melihat burung dengan warna mencolok. Ada juga yang terus bertanya tentang nama satwa yang berada di hadapan mereka.

Kak Rara CSR PIK2 ajak PAUD dari Teluknaga belajar di Aviary Park. Kegiatan Kak Rara Jelajah Aviary menjadi bagian komitmen CSR PIK2 pada pilar pendidikan.

